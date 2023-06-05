В Томске на линию стали выходить больше троллейбусов

В Томске увеличено количество троллейбусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске на городских маршрутах увеличили число троллейбусов. Это произошло благодаря обучению водителей электротранспорта ТТУ, сообщили в мэрии.

Председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина рассказала, что в 2022 году году Трамвайно-троллейбусное управление набрало группы по обучению водителей трамвая и троллейбуса.

«Если водители трамвая уже работают, то водители троллейбуса – это 10 человек – после стажировки приступили к работе с июня. Что и позволило увеличить количество подвижного состава на линии», — отметила Свахина.

В будние дни троллейбусы по маршруту №1 выйдут на 3 единицы больше обычного, всего будут курсировать 9 троллейбусов. Также в будние дни на две единицы увеличат выход троллейбусов по маршруту №2. Всего будут курсировать 7 троллейбусов.

На маршрутах № 5, 6 и 7 добавилось по одному троллейбусу. На маршрутах пятого и седьмого троллейбусов ежедневно задействую до трех единиц подвижного состава, а на маршрут №6 в будние дни планируется выход 7 троллейбусов.

Из-за увеличения подвижного состава на линии, зименится график движения троллейбусов.