В Каргасокском районе Томской области в пожаре пострадал 13-летний ребенок

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В Томской области в Каргасокском районе в пожаре пострадала 13-летняя девочка. В селе Новый Васюган загорелся дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Сгорела и обрушилась обрешетка крыши 2-квартирного жилого дома, сарая, дровяника и бани. Обгорели стены внутри и снаружи 2-квартирного жилого дома, сарая, дровяника и бани. Общая площадь пожара 287 кв.м.", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в результате пожара была травмирована девочка 2021 года рождения. Подросток была доставлена в Нововасюганское отделение паллиативной медицинской помощи с диагнозом отравление продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.