Синоптики рассказали, когда из Томской области уйдёт аномальная жара

Аномальная жара уйдет из Томской области к концу недели.
Фото: Ксения Высотина
Аномальная жара уйдет из Томской области к концу недели. С 8 июня температура в регионе понизится до +19…+24 градусов, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлану Рюхтину.
По словам синоптика, 6 и 7 июня температура в регионе не изменится. Томичей ожидает аномальная жара до +37 градусов.
В конце недели в районах области начнется резкое понижение температуры, возможно усиление ветра и град. С 8 июня в регионе ожидается +19…+24 градуса.
В Томске в пятницу, 9 июня, будет по-прежнему жарко. Температура воздуха составит +29…+31 градус. К субботе в областном центре столбики термометров опустятся до +20…+22 градусов.
Также в течение недели возможны осадки.
Аномальная жара в Томске наступила из-за выноса из тропиков тропической воздушной массы.