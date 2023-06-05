Воздушный шар с людьми совершил экстренную посадку в Томском районе

Фото: "Регион-70"

Воздушный шар с людьми совершил экстренную посадку в лесу недалеко от села Тахтамышево в Томском районе. Как сообщили очевидцы, в шаре находились три человека, они живы.

«Вчера в половину десятого вечера, воздушный шар пролетел на очень низкой высоте над селом Тахтамышево. А спустя несколько минут, упал в лесу на берег реки "Чёрная речка" По предварительным данным, отказ оборудования», — рассказали очевидцы в паблике «Регион-70».

Со слова очевидцев, в корзине шара находилось три человека, все люди остались живы.

Напомним, полеты на воздушном шаре стали популярными в последние несколько лет среди томичей. Организаторы предлагают полеты над городом на ярких шарах.