"Деньги, мобильные телефоны и машина": водолазы показали, что достали со дна Белого озера в Томске

Фото: "Регион-70"

Вчера, 4 июня, водолазы очистили дно Белого озера. Дайверы поделились в соцсетях фотографиями, что им удалось достать с глубин водоема.

Помимо хлама на дне было несколько сотовых телефонов, тысяча рублей и даже машина, правда игрушечная.

Напомним, что в очистке озера участвовали клуб аквалангистов ТУСУРа "Наяда" и дайв-клуб ТПУ "Афалина".

Для того, чтобы очистить озеро под водой, аквалангисты использовали специальное оборудование, в том числе мощные фонари. Как отмечают дайверы, видимость на дне озера почти нулевая. Кроме того, по словам активистов, одной из самых интересных и опасных находок была найденная на дне Белого озера боевая граната.