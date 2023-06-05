Стартовало голосование за финалиста 12 недели в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

В Томске 5 июня мая началось голосование за 12 финалиста в самом добром конкурсе «Главный котик Томска 2023». Голосование стартовало на сайте издания «АиФ-Томск».

Томичи, уже выбрали 11 финалистов конкурса, которые поборются за главный приз — годовой запас корма. Победителями стали Мурзик, Пират, Яша, Мурзик, Хонда, Саша, Бакс, Дыма, Буся, Локи и Сэм.

На этой неделе отдать свой голос за понравившегося питомца можно до 8 июня. Участие на этот раз приняли 50 котиков.

Еженедельный выбор участников конкурса продолжится до 16 июня, а 20 июня будет определен главный котик Томска.