Жители Томска обнаружили сбои в работе социальной сети «Вконтакте» утром 5 июня

Фото: Анастасия Осипова

Жители Томска пожаловались на сбой в работе социальной сети «Вконтакте» утром 5 июня. Горожане отмечали медленную прогрузку ленты новостей, также не отправлялись сообщения, сообщает «МК в Томске».

Информация о массовом сбое в работе соцсети была подтверждена сервисом Downdetector, отслеживающим функционирование популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе начались после полуночи 5 июня. В настоящее время они практически устранены, проблемы могут наблюдаться лишь с прогрузкой ленты.

Сбои в работе солильной сети во «Вконтакте» наблюдались и 2 июня.