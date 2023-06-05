Томские школьники 5 июня сдадут ЕГЭ по истории и физике

В Томской области выпускники школ 5 июня приступают к сдаче ЕГЭ по истории и физике. Экзамены относят к предметам по выбору.

Как сообщили в Рособрнадзоре, в общей сложности эти два экзамена сдадут 202 тысячи человек в России.

Его по истории будут сдавать более 101 тысячи человек. Минимальный балл ЕГЭ по истории для прохождения порога составляет 32 балла.

ЕГЭ по физике сдадут более 100 тысяч выпускников. Минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.

Время начала экзаменов в 10:00.

Единый госэкзамен проходит в штатном режиме.