Более 100 жилых домов останутся без света в Томске 5 июня

Фото: Марина Дорофеева/ "МК в Томске"

В Томске в понедельник, 5 июня, более 100 жилых домов останутся без света на врем планового ремонта оборудования, сообщают «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 света не будет в домах:

мкр Академический;

пер. Богдана Хмельницкого, 9/3;

пос. Ново-Карьерный, 1,1/1,2/2,3-а,4-а,5-9,8,9-а,12-16,13-23,13-а,19/1,22-28,22-а,30-38,30-а,33, 36-а;

ул. Трамплин Малый, 7;

ул. БогданаХмельницкого, 9;

ул. Мичурина, 108 стр.2;

пр-кт Ленина, 46,46/1,50-52,54-а;

пр-кт Ленина, 46,50-54,52-а,52/1,52а.

С 09:00 до 16:30 отключения пройдут по адресам:

ул. Энтузиастов, 43-45;

ул. Павла Нарановича, 2-4;

ул. Тверская, 98;

ул. Киевская, 101-105,105-а,105-б;

ул. Карташова, 31-д,35-41;

пр-кт Кирова, 50,54,54-а,54/1.

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома:

ул. Молодежная, 5;

ул. Фестивальная, 1-5;

ул. Фестивальная, 1-7,2-4,8;

ул. Макарова, 8,12-18,12-а,17,24;

ул. Витимская, 1-3,6-16,7-9,16-а,20 стр.1,20-24;

ул. Старо-Деповская, 57,57/1;

Уул. Витимская, 1 и 1а,1-9,1/2 стр.2,1/3,1а,1а 1,6,6/1,10-24,16а,20 стр.1;

ул. Ватутина, 11-17,21,34 стр.3.

Также, с 13:30 до 16:30 света не будет:

пр-кт Ленина, 46,50-54,52-а,52/1,52а;

пр-кт Ленина, 46,46/1,50-52,54-а.