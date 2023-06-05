Более 100 жилых домов останутся без света в Томске 5 июня

Фото: Марина Дорофеева/ "МК в Томске"
В Томске в понедельник, 5 июня, более 100 жилых домов останутся без света на врем планового ремонта оборудования, сообщают «Горсети».
Так, с 09:00 до 12:00 света не будет в домах:
мкр Академический;
пер. Богдана Хмельницкого, 9/3;
пос. Ново-Карьерный, 1,1/1,2/2,3-а,4-а,5-9,8,9-а,12-16,13-23,13-а,19/1,22-28,22-а,30-38,30-а,33, 36-а;
ул. Трамплин Малый, 7;
ул. БогданаХмельницкого, 9;
ул. Мичурина, 108 стр.2;
пр-кт Ленина, 46,46/1,50-52,54-а;
пр-кт Ленина, 46,50-54,52-а,52/1,52а.
С 09:00 до 16:30 отключения пройдут по адресам:
ул. Энтузиастов, 43-45;
ул. Павла Нарановича, 2-4;
ул. Тверская, 98;
ул. Киевская, 101-105,105-а,105-б;
ул. Карташова, 31-д,35-41;
пр-кт Кирова, 50,54,54-а,54/1.
С 09:00 до 17:00 без света останутся дома:
ул. Молодежная, 5;
ул. Фестивальная, 1-5;
ул. Фестивальная, 1-7,2-4,8;
ул. Макарова, 8,12-18,12-а,17,24;
ул. Витимская, 1-3,6-16,7-9,16-а,20 стр.1,20-24;
ул. Старо-Деповская, 57,57/1;
Уул. Витимская, 1 и 1а,1-9,1/2 стр.2,1/3,1а,1а 1,6,6/1,10-24,16а,20 стр.1;
ул. Ватутина, 11-17,21,34 стр.3.
Также, с 13:30 до 16:30 света не будет:
пр-кт Ленина, 46,50-54,52-а,52/1,52а;
пр-кт Ленина, 46,46/1,50-52,54-а.