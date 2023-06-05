Ряд домов в Октябрьском района Томска останется без холодной воды 5 июня

Фото: Алена Мищенко

В Томске в понедельник, 5 июня, более 20 домов в Октябрьском районе Томска на весь день останутся без холодной воды на время плановых ремонтных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщает «Томскводоканал».

Специалисты будут осуществлять замену запорной арматуры диаметром 300 мм по улице Ивана Черных, 93 и улице Беринга, 4/1.

«Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, с 9:30 до 23:00 холодную воду отключат по адресам:

- улица Беринга, 2, 2/2, 4, 4/1;

- улица Ивана Черных, 79а, 81, 81/1, 83, 83/1, 85, 85/2, 89, 89в, 91, 93, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97а;

- улица Иркутский тракт, 114/1.

Жителям Томска приносят извинения за доставленные неудобства и просят запастись водой.