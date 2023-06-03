Водитель Renault получил разовую медпомощь после ДТП на Богдана Хмельницкого в Томске

Фото: УМВД по Томской области

В Томске 3 июня на улице Богдана Хмельницкого столкнулись два легковых автомобиля. Одному из водителей потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба УМВд по Томской области.

Авария произошла 3 июня около 15:30 на улице Богдана Хмельницкого, 46. Столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Renault Duster.

По данным полиции, водителю 1983 года рождения, который управлял автомобилем Renault, была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.