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НовостиПроисшествия3 июня 2023 11:32

Водитель Renault получил разовую медпомощь после ДТП на Богдана Хмельницкого в Томске

Столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Renault Duster
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Томске 3 июня на улице Богдана Хмельницкого столкнулись два легковых автомобиля. Одному из водителей потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба УМВд по Томской области.

Авария произошла 3 июня около 15:30 на улице Богдана Хмельницкого, 46. Столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Renault Duster.

По данным полиции, водителю 1983 года рождения, который управлял автомобилем Renault, была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.