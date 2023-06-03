Опубликована программа мероприятий в День Святой Троицы в Томске

В Томске в День Святой Троицы пройдут богослужения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Православные жители Томска 4 июня будут отмечать Святую Троицу. В этот день в храмах города пройдет праздничная Божественная литургия, сообщает томская епархия.

Так, в Свято-Троицкой церкви Томска Божественная литургия пройдет в 9:00. Ее возглавит митрополит Ростислав.

По окончании богослужения в храме святого благоверного князя Александра Невского состоится благотворительная ярмарка. Вырученные средства пойдут на покупку необходимых вещей для участников СВО. Томичи смогут купить подарки, сувениры, выпечку и сладости.

В 16:00 на Новособорной площади возле памятного камня Троицкому собору будет совершён братский молебен о властях, воинстве и народе России.

Также в 16:00 во дворе Дома искусств на улице Шишкова, 10 состоится праздничная программа от «Васильева вечера». Гостей мероприятия ждут троицкие хороводы, игры, обряды. Вход свободный.