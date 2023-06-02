В Северске уже отремонтировали пять участков дорог

Пять участков дорог уже отремонтировали в Северске Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Северске запланированный на 2023 год ремонт дорог идет с опережением графика. На пяти участках дорог он уже завершен, сообщили в администрации Томской области.

«Дорожники привели в нормативное состояние проезд Южный, участки улиц Предзаводской, Солнечной, 40 лет Октября и Пионерской», - перечисляет пресс-служба обладминистрации.

На других участках – улицы Курчатова, Пушкина, Горького, Строителей и Коммунистический проспект – ремонт продолжается. В Северске начали ремонтировать дороги одними из первых в регионе. А завершить дорожный ремонт подрядчик планируют до 1 июля.

Напомним, что в Томской области начался ремонт дороги к монастырю села Могочино.