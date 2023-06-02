На заседании гордумы Томска обсудят ситуацию с озером Беленькое. Фото: Telegram-канал спикер Акатаева

Депутаты думы Томска обсудят ситуация с озером Беленькое на заседании 6 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер гордумы Чингис Акатаев. Он отметил, что такое решение депутаты приняли в ходе заседания комиссии по охране окружающей среды.

«Лично съездил туда на прошлой неделе вместе с депутатом Евгением Каверзиным. Уже сейчас можно зафиксировать нарушение экологического баланса», - описал ситуацию с озером спикер.

Акатаев сообщил, что на заседании гордумы рассмотрят вопрос об обращении к губернатору Мазуру о сложившейся обстановке, поскольку главная задача для всех участников процесса – сохранить озеро. Депутаты хотят ознакомиться с планом работ и экспертизой. Также они будут просить наблюдательный совет, в который включат общественников, экологов, депутатов и представителей мэрии.

Напомним, что проект очистки озера Беленькое изменили после жалоб томичей.