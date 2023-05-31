Эксперты дали прогноз развития рынка ипотеки после завершения госпрограмм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После окончания действия господдержки в 2024 году льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Основной фокус поддержки целесообразно направить на социальные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение».

По оценкам банка, в первом полугодии 2023 года россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 года. Таким образом, сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится, чему в значительной степени помогли действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них - льготная ипотека под 8% и «семейная» программа - завершают свое действие в 2024 году, и над будущим рынка стоит задуматься уже сегодня, отмечает Анатолий Печатников.

По его словам, с учетом социальной значимости государственной поддержки, необходимо акцентировать ее не на конкретных сегментах недвижимости, а на отдельных категориях населения и регионах.

«После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой – на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода», – прокомментировал Анатолий Печатников.

Дополнительными мерами адресной помощи социально незащищенным категориям населения могут стать:

снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры;

увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой;

повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости (показатель не пересматривался с 2008 г., при этом стоимость недвижимости на рынке за это время значительно изменилась).

«Еще одним инструментом точечной поддержки мы видим внедрение «детских депозитов» или специального счёта с целью накопления на первое жилье для российских детей и молодежи. По нашей оценке, на горизонте нескольких лет это позволит сформировать необходимый финансовый капитал, который можно использовать для покупки новой квартиры или как первый взнос по ипотеке», - добавил Анатолий Печатников.

Анатолий Печатников также отметил, что многие меры социальной поддержки реализуются на рынке уже сейчас. Например, планируется запуск льготной ипотеки для молодежи, ожидается распространение господдержки на педагогов. В регионах, где не представлен первичный рынок, планируется внедрение льготной ипотеки на готовое жилье и т.д. Всего в 2023 году на реализацию льготных программ будет направлено 260 млрд рублей, что более чем вдвое превысит показатель 2022 года.