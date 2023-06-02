Под Томском в 2024 году начнут строить микрорайон Южные ворота-2 за 60-70 млрд рублей

Новый крупный микрорайон начнут строить под Томском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году под Томском планируют начать строительство второй очереди крупного микрорайона Южные ворота для 19 тысяч жителей. Объем инвестиций оценивается в 60-70 миллиардов рублей, сообщил журналистам директор АО «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов.

«Мы подготовили предварительный мастер-план, который сейчас проходит согласования со всеми структурами. Планируем, что в следующем году строительство начнется, если все будет хорошо», — сказал Носов.

Он отметил, что новом микрорайоне второй очереди Южные ворота-2 предполагается построить 617,5 тысячи квадратных метров жилья, растыканных примерно на 19 тысяч жителей. При этом планируется возвести 80 тысяч квадратных метров социально-бытовых объектов, в том числе 2 школы по 2 200 мест, шесть детских садов на 1 100 мест, больницу, спортивные объекты, магазины, внутренние дороги.

На момент начала подготовительных работ объем инвестиций оценивался в 45 миллиардов рублей. С учетом роста цен, на сегодняшний день сумма инвестиций составит уже около 60-70 миллиардов рублей, подчеркнул Носов.

Он добавил, что в 2024 году также завершится первый этап строительства микрорайона Южные ворота, общая площадь жилья составит 541,4 тысячи квадратных метров.