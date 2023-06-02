Жителей Томска ожидает 32-градусная жара в пятницу

В Томске в пятницу будет аномальная жара. Фото: Анна Ковалёва

В пятницу, 2 июня, в Томске столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит +30…+32 градусов.

В Томской области также будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, местами порывы будут доходить 16 м/с. Температура днём ожидается +28…+33.