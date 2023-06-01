Сервис «Мои документы.Онлайн» перестал работать в Томской области 1 июня

С 1 июня в Томской области перестало работать приложение «Мои документы.Онлайн» Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июня в Томской области перестало работать приложение «Мои документы.Онлайн». В МФЦ региона объяснили, что это произошло из-за прекращения технической поддержки приложения разработчиками.

«Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте «Мои документы» или через Госуслуги», - говорится в сообщении.

Также попасть на прием можно, записавшись непосредственно в центре или позвонив по телефонам 8 (3822) 602-999, 8 (800) 350 08 50 (на второй номер позвонить можно бесплатно).

Напомним, что к томскому омбудсмену стали чаще обращаться дети и подростки.