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НовостиОбщество1 июня 2023 16:03

Сервис «Мои документы.Онлайн» перестал работать в Томской области 1 июня

Разработчики сервиса прекратили его поддержку
Александра Тайбатрова
С 1 июня в Томской области перестало работать приложение «Мои документы.Онлайн»

С 1 июня в Томской области перестало работать приложение «Мои документы.Онлайн»

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июня в Томской области перестало работать приложение «Мои документы.Онлайн». В МФЦ региона объяснили, что это произошло из-за прекращения технической поддержки приложения разработчиками.

«Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте «Мои документы» или через Госуслуги», - говорится в сообщении.

Также попасть на прием можно, записавшись непосредственно в центре или позвонив по телефонам 8 (3822) 602-999, 8 (800) 350 08 50 (на второй номер позвонить можно бесплатно).

Напомним, что к томскому омбудсмену стали чаще обращаться дети и подростки.