В Томске самые дешевые в Сибири сливочное масло и вареная колбаса

Томскстат опубликовал средние цены на продукты в Томске в сравнении с другими городами Сибири Фото: Евгения ГУСЕВА

Томскстат опубликовал информацию о средних ценах на основные продукты в Томске в сравнении с другими городами Сибири. Цены, которые использовали ведомство в исследовании, актуальны на 29 мая. Томскстат выяснил, что в Томске – самое дешевое в Сибири сливочное масло и вареная колбаса.

«Цена за килограмм сливочного масла в Томске составляет 654,75 рублей. Вареная колбаса стоит 427,78 рублей за килограмм», - следует из сообщения Томскстата.

Также в исследовании приведены цены на хлеб, гречку, молоко, яйца, говядину, картофель, сахар и другие продукты. Так, литр молока жирностью 2,5-3,2% в Томске в среднем стоит 79,37 рублей. Самое дешевое в Сибири молоко – в Кемерово (61,87 рублей), а самое дорогое – в Горно-Алтайске (96,15 рублей). Килограмм белого хлеба в Томске стоит 93,96 рублей. Дешевле всего хлеб в Новосибирске (77,50 рублей), а дороже всего – в Абакане (103,75 рублей).

Примечательно, что в графе с самыми высокими в Сибири средними ценами Томск в этом исследовании не отметился.