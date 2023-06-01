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НовостиОбщество1 июня 2023 14:04

Более 4000 томичей записали ребенка в детский сад через Госуслуги

Подать заявление в детсад могут родители или законные представители
Александра Тайбатрова
Более 4000 томичей записали ребенка в детский сад через Госуслуги

Более 4000 томичей записали ребенка в детский сад через Госуслуги

Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2023 года более 4000 жителей Томской области воспользовались Госуслугами для подачи заявления в детский сад, сообщили в администрации региона. Сделать это могут родители или законные представители ребенка.

«В заявлении нужно указать личные данные, сведения о ребенке, язык обучения, режим и направленность группы, а также желаемую дату зачисления в детский сад», - отмечает пресс-служба администрации Томской области.

Заявление рассматривают в течение 30 дней. Когда проверка завершится, в личный кабинет пользователя придет уведомление, а заявлению присвоят номер, по которому можно будет отслеживать его статус.

Напомним, что на поддержке семей с детьми в Томской области тратят шесть миллиардов рублей в год.