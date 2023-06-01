Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 7:12

Два озера в Томске стали лидерами в голосовании за объекты благоустройства 2024 года

Лидерами стали сад на "Белом озере" и сквер на улице Трудовой в Радонежском
Алёна Мищенко
В Томске завершилось голосование за объекты благоустройства.

В Томске завершилось голосование за объекты благоустройства.

Фото: Алёна Мищенко

В Томске завершилось голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в мэрии города.

В голосовании приняли участие более 138 тысяч человек. Лидирующую позицию занял сад «Белое озеро». За него проголосовали более 11 тысяч томичей.

Победу в голосовании также одержал сквер на улице Трудовой в районе озера Керепеть в микрорайоне Радонежский. За благоустройство сквера проголосовало свыше 7 300 человек.

Также томичи отдали свои голоса за дизайн-проекты 14 общественных пространств. В числе лидеров - спортплощадка на улице Сибирской, Буфф-сад, Тропа здоровья в лесопарке «Солнечный» и аллея на улице Пушкина

Голосование проходило с 15 апреля по 31 мая.