Какие изменения коснутся жителей Томской области с 1 июня 2023 года

Стало известно, какие изменения произойдут в Томской области с 1 июня. Фото: Ксения Высотина

С 1 июня в жизни жителей Томской области и всех россиян произойдут несколько законодательных изменений. Среди них — отказ от сбора биометрических данных и запрет вейпов для подростков.

С июня этого года вейпы больше нельзя будет продавать через автоматы, дистанционно, на ярмарках и выставках. Приобрести устройства можно только в стационарных магазинах, при этом их открытая выкладка и демонстрация запрещены даже там. Также подросткам запретили продажу безникотиновых вейпов. Ранее несовершеннолетние не могли купить только никотиновые устройства.

Также с сегодняшнего дня изменится график выплаты материнского капитала. Теперь мамочки будут получать ее 5 числа каждого месяца. Помимо этого, будут установлены фиксированные даты для других детских выплат — единое детское пособие будут выплачивать 3 числа каждого месяца, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 8 числа каждого месяца.

Июньские изменения коснутся и пенсионеров. Прибавку к пенсии получат граждане, которым исполнилось 80 лет — она составит 7567,33 рубля. Отмети, что надбавка коснется лишь тех, кому платят пенсию по старости.

Помимо этого, с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Заявление можно подать через территориальный орган МВД России или через «Госуслуги».

Также все томичи и россияне могут иметь право на отказ от сбора биометрических данных — соответствующую заявку нужно будет подать в МФЦ с личной подписью. А для самозанятых граждан откроется возможность зарегистрировать собственные товарные знаки.