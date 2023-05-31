В Асино 1 июня откроется обновленный городской сад

1 июня в Асино торжественно откроют городской сад Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В первый день лета, 1 июня, в Асино торжественно откроют городской сад после благоустройства. Администрация Томской области напоминает, что в 2021 году сад победил в федеральном конкурсе на благоустройство и получил грант – 85 миллионов рублей.

«Проект «Объединяя город» связал историю Асино, природный характер территории и современные потребности жителей», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

На торжественном открытии горсада обещают детскую игровую программу, танцевальный мастер-класс, праздничный концерт и другие развлечения.

Напомним, что томичей приглашают на большой праздник в честь Дня защиты детей.