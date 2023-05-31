В Томске мужчина пытался украсть из магазина шампуни и дезодоранты

Подозреваемого росгвардейцы передали полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одном из гипермаркетов Кировского района Томска мужчина 1993 года рождения пытался похитить несколько шампуней и дезодорантов, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области. Сигнал тревоги поступил ночью.
«По предварительной информации, мужчина сложил в пакет несколько упаковок шампуня и дезодоранта и прошел мимо кассы, не заплатив», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемого росгвардейцы передали полиции.
Напомним, что в Томске задержали подозреваемого в краже женской косметики мужчину.