В Томске мужчина пытался украсть из магазина шампуни и дезодоранты

Подозреваемого росгвардейцы передали полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из гипермаркетов Кировского района Томска мужчина 1993 года рождения пытался похитить несколько шампуней и дезодорантов, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области. Сигнал тревоги поступил ночью.

«По предварительной информации, мужчина сложил в пакет несколько упаковок шампуня и дезодоранта и прошел мимо кассы, не заплатив», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого росгвардейцы передали полиции.

Напомним, что в Томске задержали подозреваемого в краже женской косметики мужчину.