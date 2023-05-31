В Томском вузе открыли лабораторию с технологиями мирового уровня

В лаборатории можно культивировать растительные клетки для производства лекарств Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В СибГМУ открылась современная лаборатория для работы с клеточными и микрофлюидными технологиями, сообщает пресс-служба администрации Томской области. В лаборатории можно работать с клетками человека и животных, культивировать растительные клетки для производства лекарств.

«Новая лаборатория будет работать в тесном контакте с другими научно-исследовательскими коллективами Большого университета Томска», - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Благодаря полученному оборудованию ученые томского медвуза смогут осуществлять контролируемый синтез материалов для травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии. А чтобы масштабировать фармацевтическое производство, СибГМУ хочет создать специальный инжиниринговый центр.

Напомним, что Томская область будет участвовать в Петербургском экономическом форуме в 2023 году.