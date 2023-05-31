Томская и Гродненская области будут сотрудничать в сферах науки и образования

Делегация из Гродненской области приехала в Томск по приглашению губернатора

Томская и Гродненская область (Беларусь) подписали пять соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации. Напомним, что делегация из Гродненской области Беларуси работает в Томске 30-31 мая. 31 мая с гостями региона встретился губернатор Владимир Мазур.

«Соглашения о сотрудничестве подписали особая экономическая зона «Томск» и свободная экономическая зона «Гродноинвест», Томская торгово-промышленная палата и Гродненское отделение Белорусской ТПП, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Также были заключены еще ряд договоров, связанных с производством и наукоемкими отраслями. Планируется партнерство в радиохимическом кластере и подготовке кадров для ядерной энергетики.