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НовостиОбщество31 мая 2023 13:39

Томская и Гродненская области будут сотрудничать в сферах науки и образования

Подписано пять соглашений о сотрудничестве
Александра Тайбатрова
Делегация из Гродненской области приехала в Томск по приглашению губернатора

Делегация из Гродненской области приехала в Томск по приглашению губернатора

Томская и Гродненская область (Беларусь) подписали пять соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации. Напомним, что делегация из Гродненской области Беларуси работает в Томске 30-31 мая. 31 мая с гостями региона встретился губернатор Владимир Мазур.

«Соглашения о сотрудничестве подписали особая экономическая зона «Томск» и свободная экономическая зона «Гродноинвест», Томская торгово-промышленная палата и Гродненское отделение Белорусской ТПП, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Также были заключены еще ряд договоров, связанных с производством и наукоемкими отраслями. Планируется партнерство в радиохимическом кластере и подготовке кадров для ядерной энергетики.