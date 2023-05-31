Стало известно, чем закончилось дело о смерти парня после ДТП на трассе Томск – Новосибирск

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Два года назад, 28 мая 2021 года, на трассе Томск – Новосибирск произошло ДТП, которое прогремело на всю страну. 19-летнему Векилу Абдуллаеву выстрелили в голову во время задержания. А 30 мая парень умер. «АиФ-Новосибирск» провел расследование о том, как развивалось то дело и на каком этапе оно находится сейчас.

Конфликт начался вечером 28 мая 2021 года. Сотрудники ГИБДД Денис Букин и Александр Гусев возле поселка Мошково на трассе Томск – Новосибирск заметили чересчур затонированную иномарку. Правоохранители потребовали остановиться, но машина проигнорировала это требование. Сотрудники ГИБДД бросились в погоню. Через какое-то время иномарка резко затормозила, и три парня, которые находились в ней, попытались сбежать. Одного из них, 19-летнего Векила Абдуллаева, инспекторы поймали и привели к патрульной машине. Друзья вернулись за ним и попытались освободить. Завязался конфликт.

Задержанного повалили на капот, полицейский достал пистолет – и в этот момент прозвучал выстрел. Пуля попала Абдуллаеву в висок. По сведениям следствия, сотрудник ГИБДД Александр Гусев случайно нажал на спусковой крючок: пистолет был снят с предохранителя.

Раненого парня доставили в больницу, где через два дня он умер. А ранивший его Гусев стал фигурантом уголовного дела по статьям о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.

Отец погибшего Векила Абдуллаева, предприниматель, был известен в азербайджанской диаспоре Новосибирска. После смерти Векила начались волнения, но глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев призвал дождаться результатов следствия, чем успокоил друзей и родственников погибшего.

Александра Гусева задержали 31 мая. В целях безопасности его семью увезли, а дом – охраняли. Как рассказывал зять сотрудника ДПС, угрожали всем членам их семьи.

В память о погибшем парня в Новосибирске прошел несанкционированный митинг. Людей разгонять не стали, так как Расим Сахиб-оглы Бабаев заверил, что беспорядков не будет.

В расследование уголовного дела вмешался руководитель СК России Александр Бастрыкин: он поручил выпустить Гусева из-под стражи. Азербайджанская общественность в ответ на это обратилась к президенту, но вскоре извинилась и заявила, что не имеет отношения к угрозам и пикетам.

По стечению обстоятельств, уголовное дело завели и на друзей погибшего Абдуллаева, которые были с ним в машине в момент задержания. Выяснилось, что еще в 2022 году они избили мужчину. Тот опознал их на видео, которое появилось в соцсетях после смерти Абдуллаева (съемку во время задержания вел один из его друзей).

Приговор друзья погибшего Векила вынеси в мае 2022 года. Одного из них приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а другого – к четырем годам и одному месяцу в колонии-поселении и штрафу в 30 тысяч рублей. От наказания друзей освободили, потому что они провели то время под стражей. Впрочем, в октябре 2022 года прокуратура обжаловала тот приговор, так как сочла его слишком мягким.

А 22 мая 2022 года закрыли уголовное дело в отношении Александра Гусева. Суд постановил, что он в тот день действовал в рамках закона. Его адвокат считает, что Гусев может рассчитывать на реабилитацию. Сам бывший обвиняемый хочет вернуться к работе в ГИБДД.