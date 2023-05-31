Стадион «Политехник» в Томске закрыли до выходных для обработки от клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске закрыли для посетителей стадион «Политехник» на улице 19-й Гвардейской Дивизии, 20, строение 1, чтобы провести обработку территории от клещей. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба ТПУ. Стадион будет закрыт с 31 мая и до выходных.

«На выходных стадион будет уже работать по обычному графику», - пообещали в пресс-службе вуза.

Напомним, что томичи жаловались на кишащий клещами стадион. Тогда на запрос журналиста «КП-Томск» в мэрии ответили, что власти обработали от клещей «Тропу здоровья», а остальная территория – зона ответственности Томского политеха.