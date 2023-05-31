Заявки на конкурс по благоустройству «Томский дворик» начнут принимать с 13 июня

В Томске с 13 июня начинают принимать заявки на 27-й городской конкурс по благоустройству «Томский дворик» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске с 13 июня начинают принимать заявки на 27-й городской конкурс по благоустройству «Томский дворик», сообщает мэрия. Участвовать в нем могут все желающие томичи, а также городские предприятия и учреждения. Всего в конкурсе «Томский дворик» 16 номинаций.

«Заявки принимаются до 16 июля», - отметили в мэрии.

Заявки от жителей будут принимать в районных администрациях по телефонам: Кировский район 56-27-11, Советский район 54-46-79, Ленинский район 51-71-23, Октябрьский район 90-26-34, 90-26-36. Участникам остальных номинаций нужно обращаться либо в департамент образования по телефону 90-99-28, либо по адресу улица Кузнецова, 28а, кабинет №7. Вопросы об участии в конкурсе предлагают задавать по телефону 991-223.

Мэрия сообщает, что в 2022 году на конкурс подали более 500 заявок, и свыше 150 стали победителями. В этом году томичи смогут проголосовать за участников конкурса на сайте мэрии.

Напомним, что в июне в Томске начнется сезон танцев под открытым небом.