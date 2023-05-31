В Томской области открыт региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба Томская область

Сегодня, 31 мая, губернатор Томской области Владимир Мазур открыл филиал фонда «Защитники Отечества», который расположился в самом центре Томска на площади Ленина, 14, и начнет работу завтра, 1 июня.

Для работы в филиале прошли подготовку 22 социальных координатора, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам.

В числе задач филиала фонда – содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания Указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям – справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», – отметила председатель фонда Анна Цивилёва.

Губернатор Томской области Владимир Мазур пообщался с социальными координаторами и пришедшими на открытие филиала ветеранами специальной военной операции.

«Я часто встречаюсь с бойцами и их семьями. Как правило, они ничего не просят. Но мы знаем, что наша поддержка нужна, и что мы все в долгу у наших защитников. Поэтому продолжим решать проблемы, с которыми они сталкиваются, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур на открытии. – С самого начала специальной военной операции страна и общество сплотились вокруг Президента и армии. Сотни общественных организаций, тысячи волонтеров со всех уголков помогают фронту, бойцам, их семьям. Здорово, что в полку неравнодушных прибыло!»

Филиала фонда «Защитники Отечества» в Томской области возглавила Ирина Муравьева, которая имеет большой опыт работы в социальной сфере.

«Нам предстоит большая и ответственная работа. Социальные координаторы и работники филиала будут индивидуально работать с каждой жизненной ситуацией, учитывая реальное положение человека и ограничения, связанные с состоянием его здоровья, так же адресно будет проводиться работа с семьями погибших. Мы приложим все усилия, чтобы ветераны СВО и семьи погибших получили всю необходимую поддержку и не остались один на один с возможными проблемами», - сказала руководитель филиала Ирина Муравьева.

Адрес филиала фонда «Защитники Отечества» в Томске: площадь Ленина, 14. Телефон: 8 (3822) 510-333.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.