Сев зерновых и бобовых культур в Томской области выполнен почти на 85%

В Томской области продолжается посевная кампания Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Томской области продолжается посевная кампания. На 31 мая план по посеву зерновых и зернобобовых культур выполнили на 84,4%. Такие цифры приводятся в сообществе департамента по социально-экономическому развитию села Томской области во ВКонтакте.

«Засеяно более 167 тысяч гектаров», - говорится в сообщении.

В некоторых районах показатели выполнения плана выше, чем в среднем по области. Так, в Томской районе засеяли более 88%, а в Шегарском – свыше 90%.

Более чем на 24 тысячах гектаров посеян рапс. Однолетние и многолетние травы посеяли на 3,1 и 1,3 тысячах гектаров соответственно. А в пяти районах Томской области работники сельского хозяйства выполняют работы по уходу за посевами: боронуют, обрабатывают гербицидами и инсектицидами.

Напомним, что в Томской области объявили штормовое предупреждение из-за жары.