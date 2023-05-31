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НовостиОбщество31 мая 2023 7:49

Томская область будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году

Главная цель - заключение соглашений о сотрудничестве с компаниями в сферах финансов, энергетики, транспорта и др.
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В 2023 году Томская область вновь будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году главная цель - заключить около 12 соглашений о сотрудничестве с компаниями в сферах финансов, энергетики, транспорта, связи, медиа и других.

"Томская область будет представлена на совместной экспозиции субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. Экспозицию организует исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»", - рассказал журналисту "КП-Томск" представитель администрации региона.

Уточним, что область будет представлена под руководством губернатора Владимира Мазура.

Напомним, что в 2022 году Томская область представила на ПМЭФ проект "Большого университета Томска".