В Томске в июне начнется сезон летних танцев под открытым небом

Танцевальные вечера ждут томичей летом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Танцевальные вечера на открытом воздухе будут проходить на протяжении лета в разных районах Томска. Их смогут посещать все желающие, сообщили в мэрии.

В Ленинском районе танцевальные вечера запланированы с июня по август в каждую среду в сквере им. Г. Н. Ворошилова на улице 5 Армии с 17 часов.

В Октябрьском районе ретро-вечера будут проходить каждый четверг лета (кроме 22 июня) в парке у Белого озера с 17 часов. Организаторы подготовили танцевальные хиты прошлых лет и современные музыкальные композиции.

В Городском саду каждое летнее воскресенье с 17 часов томичей ждет программа «Мамина пластинка». Один раз в месяц в ретро-программе принимает участие эстрадный духовой оркестр.