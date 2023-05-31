Порядка 50 человек обучатся на водителей маршруток через томские центры занятости

В Томске обучат порядка 50 водителей маршруток. Фото: Ксения Высотина

В Томске планируют обучить порядка 50 человек на водителей автобусов. Центр занятости выразил готовность переобучить водителей на категорию D при условии последующего трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Перевозчики совместно с городским департаментом составили и передали коллегам списки людей, желающих обучиться на водителя автобуса. Заявки от людей собирались, в том числе, Центром организации и контроля пассажироперевозок. На сегодняшний день список насчитывает порядка 50 человек», — говорится в сообщении.

Центр занятости населения Томска выразил готовность помочь с обучением группы водителей. В свою очередь томские перевозчики должны отправить гарантийное письмо о последующем трудоустройстве в штат будущих водителей.

Также Центр занятости Северска в ближайшее время планирует переобучить водителей с категории В на D, которые имеют прописку в закрытом городе.

Также будет проработана возможность набора группы для целевого обучения на водителей пассажирского автобуса в томском техникуме.