Штормовое предупреждение объявлено в Томске из-за аномальной жары

В Томске ожидается аномальная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой на протяжении недели. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и выше, сообщили в мэрии.

По данным регионального гидрометцентра, с 1 по 7 июня ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

Жителей Томска просят соблюдать меры безопасности, Также в регионе действует особый противопожарный режима. В это время в городе запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Также напомним, на территории Томска и области с 31 мая по 5 июня сохранится высокий пятый класс пожарной опасности.