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НовостиОбщество31 мая 2023 5:37

Томичей предупреждают об аномальной 30-градусной жаре с 1 по 7 июня

Жара продержится с 1 по 7 июня
Алёна Мищенко
В Томской области ожидается аномально жаркая погода.

В Томской области ожидается аномально жаркая погода.

Фото: Ксения Высотина

Аномальная жара до +30 градусов ожидается в Томской области с 1 по 7 июня, сообщает поисково-спасательная служба Томской области.

«Оперативное предупреждение. С 1 по 7 июня ожидается аномально жаркая погода до +30 градусов», — говорится в сообщении.

В жаркую погоду жителям региона необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Необходимо носить головной убор, а также пить много воды.