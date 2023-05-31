Томичей предупреждают об аномальной 30-градусной жаре с 1 по 7 июня

В Томской области ожидается аномально жаркая погода. Фото: Ксения Высотина

Аномальная жара до +30 градусов ожидается в Томской области с 1 по 7 июня, сообщает поисково-спасательная служба Томской области.

«Оперативное предупреждение. С 1 по 7 июня ожидается аномально жаркая погода до +30 градусов», — говорится в сообщении.

В жаркую погоду жителям региона необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Необходимо носить головной убор, а также пить много воды.