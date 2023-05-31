Две несанкционированные свалки выявлены в Томской области

Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

Несанкционированные свалки с мусором выявили сотрудники Россельзознадора в двух районах Томской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В мае 2023 года входе выездных обследований на территори Томской области инспектор Россельхознадзора обнаружила две свалки твердых коммунальных отходов общей площадью 1,49 га», — говорится в сообщении.

Свалки были зафиксированы на сельхозугодьях в окрестностях села Тунгусово Молчановского района и в окрестностях села Мельниково Шегарского района.

Правообладателям захламленных участков направлены предостережения. Также им предложили очистить участки от ТКО и провести агротехнические мероприятия.

Землепользователям напоминают о необходимости защищать земли от захламления, загрязнения отходами производства и потребления.