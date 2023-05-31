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НовостиПроисшествия31 мая 2023 2:43

Транформаторная электро-подстанция загорелась в Томске 30 мая

При пожаре сгорели отходы лесопиления
Алёна Мищенко
В Томске загорелась электрическая подстанция.

В Томске загорелась электрическая подстанция.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Металлическая трансформаторная электро-подстанция загорелась во 2-м поселке ЛПК в Томске 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии в Ленинском районе поступил дежурному в 11:46. Загорелась металлическая трансформаторная электро-подстанция и отходы лесопиления на открытой территории.

«В результате пожара сгорели отходы лесопилении на площади 20 кв.м. Внутри подстанции обгорела электропроводка. Общая площадь пожара 21 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 11:44. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.