Транформаторная электро-подстанция загорелась в Томске 30 мая

В Томске загорелась электрическая подстанция. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Металлическая трансформаторная электро-подстанция загорелась во 2-м поселке ЛПК в Томске 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии в Ленинском районе поступил дежурному в 11:46. Загорелась металлическая трансформаторная электро-подстанция и отходы лесопиления на открытой территории.

«В результате пожара сгорели отходы лесопилении на площади 20 кв.м. Внутри подстанции обгорела электропроводка. Общая площадь пожара 21 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 11:44. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.