Дорогу сузят на участке улицы Дальне-Ключевской в Томске до 16 июня

В Томске сузят проезд по Дальне-Ключевской.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Томске с 1 по 16 июня перекроют одну полосу для движение на улице Дальне-Ключевской. Здесь будут прокладывать трубопровод, сообщили в администрации города.
«С 9:00 1 июня до 23:00 16 июня будет перекрыта одна полоса для движения на ул. Дальне-Ключевской перед пересечением с ул. Пушкина при движении со стороны пр. Мира», — говорится в сообщении.
На данном участке компания «Томскводоканал» будет проводить работы по прокладке трубопровода.
Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.