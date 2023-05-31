Дорогу сузят на участке улицы Дальне-Ключевской в Томске до 16 июня

В Томске сузят проезд по Дальне-Ключевской. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске с 1 по 16 июня перекроют одну полосу для движение на улице Дальне-Ключевской. Здесь будут прокладывать трубопровод, сообщили в администрации города.

«С 9:00 1 июня до 23:00 16 июня будет перекрыта одна полоса для движения на ул. Дальне-Ключевской перед пересечением с ул. Пушкина при движении со стороны пр. Мира», — говорится в сообщении.

На данном участке компания «Томскводоканал» будет проводить работы по прокладке трубопровода.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.