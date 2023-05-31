Жара до +27 градусов ожидает томичей в среду

В Томске в среду будет жарко. Фото: Ксения Высотина

В среду, 31 мая, в Томске ожидается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +27 градусов. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску в среду ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем составит +25…+27 градусов.

В Томской области существенных осадков также не прогнозируется, по северу небольшие дожди, грозы. Северо-восточный ветер в порывах будет достигать 12 м/с. Воздух в регионе прогреется до +23...+28 градусов.