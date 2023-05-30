В Томске без света 31 мая останутся дома более чем на 30 улицах

Отключения электроэнергии являются плановыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дома более чем на 30 улицах в Томске 31 мая останутся без света из-за плановых отключений. Список адресов опубликовали Горсети.

С 09.00 до 12.00 электроэнергию отключат в СТ «Рощи» Томска на участках 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 69, 74, 75, 77, 79, 80, 92, 93, 94, 101, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113.

С 09.20 до 15.00 света не будет в поселке Геологов, на участках 44-а, 147-а, 148-а, и на Томской улице, дом 34, строения 1, 41, 45.

С 09.00 до 16.00 электроэнергию отключат в поселке Зональная Станция по адресам: улица Лазурная 2-12, 3, 9-11, 15-19, 16, 22, 23,участок 18, улицы Чехова 15, участок 17, улица Степановская 5-7, 6-18, 11-13, 17, 21, 22-26, улица Сиреневая 6, 14-20, 19-21, 26, участки 4, 7, 12, 24, улица Светлая 33, 37-39, 37/1, 48-50, 49, 50-а, 54-60, участок 52, улица Садовая, 16-20, 29, улица Рябиновая, 2-8, улица Родниковая, 1-21, 2, 6-18, 24, улица Радужная, 9-13, 10-16, 22, 28-30, участок 18, улица Перспективная, 7-9, 13, 14, 18, 19-27, 24-28, участки 11, 16, 17, 20, улица Изумрудная, 2, 5-9, 6-14, 13-17, участок 4, улица Вишневая, 2, 5, улица Счастливая, 1, 5, 9-17, улица Малиновая, 3-5, улица Васильковая, 1-5, 2, 6-10, 9, 13-21, 14-22, участок 25, улица Дружная, 3, 4, 7-13, 8-16, 12 а, 19-27, 20-26, участок 1, переулок Светлый, участок 4, переулок Дружный, 3-9, 4-10, Васильковый проезд, 5-11, участок 1.

С 09.00 до 16.30 света не будет в Томске по адресам: улица Угрюмова 2-а, 2-б, 2-в, 2/7, 4-а, 4/1, 6, 7, 8 стр.3, улица Крячкова Андрея, 19, улица Мокрушина, 20/2, 20/6, 22-26, 24-а, 24/2.

А с 09.00 до 17.00 без света останутся дома в Томске по адресам улица Первомайская, 168-172, 169-173, 177, улица Большая Подгорная, 215-221.

С 13.00 до 17 .00 31 мая электроэнергию отключат в СТ «Весна» в Степановке на участках 1334, 1221, 1326, 583, 588, 1194, 1205, 1208, 1210, 1328, 1330, 1333, 1335, 1343, 1345, 1347, 1357, 1361, 1363, и на улицах Степная 5-я, 1, 1-а, 1-б, 2-4, 2-а, 2-б, 5-17, 7-а, 8, 12, 16, 121, участок 3, участок 18, Степная 6-я, 2а, Богдана Хмельницкого, 153-155.

Напомним, что движение на Белозерской и Дальне-Ключевской улицах в Томске ограничат с 1 июня.