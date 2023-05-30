В Томской области обсудили реализацию госполитики в сфере образования

В прошлом году в техникумах и колледжах Томской области открыли 1000 дополнительных мест Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На майском заседании депутатам Законодательной Думы Томской области представили реализацию государственной политики в сфере образования. Пресс-служба думы сообщает, что с докладом выступала замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

«Один из вызовов - подготовить за пять лет миллион специалистов рабочих профессий», - сообщается на сайте Законодательной думы региона.

В прошлом году по поручению главы региона в техникумах и колледжах Томской области открыли 1000 дополнительных мест. В приоритете – самые востребованные рабочие специальности. Например, 250 дополнительных мест были открыты для получения профессий по промышленному профилю, 150 – для обучения по специальностям, связанным с транспортом, 100 – по профилю здравоохранения и фармацевтики. В планах – добиться того, чтобы 85% выпускников техникумов и колледжей работали по профессии.

Напомним, что металлообрабатывающие предприятия Томской области нуждаются в новых сотрудниках.