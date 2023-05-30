В Томске снимают комедийный мультфильм про ученых и инженеров

Главные герои мультфильма - пазлы Би и Бо. Фото: скриншот видео из сообщества «Обратная задача» во ВКонтакте

В Томске снимают мультсериал «Обратная задача», в котором рассказывается про известных ученых и инженеров и их изобретения. В сообществе мультсериала во ВКонтакте сообщается, что главные герои «Обратной задачи» - трудолюбивые и любознательные пазлы Би и Бо.

«Они помогут малышам и ребятам постарше разобраться в науке лучше, чем скучные учебники», - уверены создатели мультсериала.

Мультфильм рассчитан на детей от пяти до 10 лет, но создатели надеются, что родители зрителей также увлекутся наукой благодаря «Обратной задаче». Каждая серия мультфильма будет длиться около пяти минут, и создатели обещают, что информацию будут давать простым и понятным детям языком. Чтобы реализовать свою идею, создатели мультсериала «Обратная задача» запустили краудфандинговую кампанию и планируют собрать 450 тысяч рублей.

Напомним, что 1 июня в томском Горсаду пройдет акция по сбору пластиковых бутылок и крышек.