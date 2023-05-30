Томская судоходная компания не будет возить горожан до Семейкиного острова в 2023 году

Томичи не смогут добраться до Семейкиного острова на теплоходе в этом году. Фото: Анна Ковалёва

В этом году жители Томска вновь не смогут добраться до левого берега реки Томь к Семейкиному острову на речном теплоходе, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на «Томскую судоходную компанию».

Напомним, ранее Томская судоходная компания с 2022 года прекратила пассажирские перевозки по реке Томь из-за невозможности использования старого теплохода «РП-45». Обычно он курсировал ежегодно с 1 мая и до 30 сентября.

В«Томской судоходной компании» рассказали, что организация больше не возит пассажиров, а осуществляет только грузовые перевозки.

Кроме того, владелица теплохода «Надежда» уточнила, что компания не будет возить томичей на пляж, но уже доставляет на левый берег дачников, чьи участки находятся на этой территории.

В текущем году до пляжа томичи смогут добраться на автомобиле и автобусе.

«Добраться до пляжа можно на автобусе № 37, доехать до остановки «Мичуринская» и следовать указателям. Для автомобилей предусмотрена комфортная, бесплатная парковка», — сообщили в мэрии.

Напомним, пляжи и водоемы в Томской области откроются только после проведения исследований проб воды и песка с выдачей эпидемиологического заключения. В настоящее время ни один пляж не готов к открытию.