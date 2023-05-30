Жители Томска жалуются на кишащий клещами стадион Буревестник

Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители вновь пожаловались в соцсетях. В этот раз горожан не устраивает стадион Буревестник, по мнению местных жителей, на спортивной площадке слишком много клещей.

"Буревестник кишит клещами. За 30 минут прогулки, 4 клеща спалили. А как с детьми гулять?", - пишет житель Томска в паблике "Регион-70".

В комментариях местные жители делятся тем, что Буревестник, далеко не единственное место в городе, где плохо обработано от опасных членистоногих.

Журналист "КП-Томск" также задал вопрос по обработке клещей в мэрии. Представитель администрации ответил, что департамента дорожной деятельности и благоустройства, муниципальные территории на "Тропе здоровья", которые находятся возле стадиона "Политехник" (бывш. "Буревестник") подрядчик обработал от клещей.

Однако территорию самого стадиона содержит Томский политехнический университет, в том числе и занимается там противоклещевой обработкой.