ВТБ выдал более миллиарда рублей по кредитам на малые суммы

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Клиенты ВТБ с момента запуска банком кредитования на малые суммы оформили более 50 тысяч таких займов на сумму свыше миллиарда рублей. Средний чек в мае составил 21 тысячу рублей. Активнее всего данные кредиты берут жители Москвы и Подмосковья, а также Самарской и Новосибирской областей.

«Сегодня заемщики стали активнее интересоваться кредитами на небольшие суммы и короткие сроки, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. Банк усиливает работу с массовым сегментом, поэтому мы предложили своим клиентам отказаться от обращений в микрофинансовые организации и обратиться банк, где более выгодные кредиты с прозрачными условиями. Оценивая первые результаты после полноценного запуска продукта, мы видим растущий спрос среди клиентов – суммарно выдано уже более миллиарда рублей», – комментирует Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.