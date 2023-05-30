Сибирский банк выступил генеральным партнером VI Международного форума «Инновации в недвижимости: новая реальность»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Республике Алтай, на территории курорта «Манжерок», состоялся VI Международный форум «Инновации в недвижимости: новая реальность». Генеральным партнером мероприятия стал Сбер.

Организаторами форума выступили Союз риелторов Барнаула и Алтая и Алтайская торгово-промышленная палата при поддержке Российской гильдии риелторов.

Мероприятие собрало более пятисот участников со всей страны и ближнего зарубежья и было ориентировано на представителей банков, бизнес-сообществ, страховых организаций, представителей Росреестра, застройщиков, агентств недвижимости и риелторов. Перед гостями выступили более 15 спикеров, которые рассказали о последних изменениях в сфере недвижимости и продаж, а также инструментах работы с командой в новых реалиях. Эксперты Сбера рассказали о трендах на рынке ипотечного кредитования, особенностях работы с аккредитивами, а также о работе Портала DA, на котором реализуются непрофильные и залоговые активы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В последние годы рынок недвижимости стремительно меняется. Например, мы уже наблюдаем серьезный рост популярности ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, а госпрограммы льготного кредитования с определенной периодичностью подвергаются различным доработкам. Сбер - активный проводник всех государственных программ и имеет внушительный опыт работы с ними, поэтому мы всегда готовы делиться своими знаниями с другими участниками рынка».