Томский банк провел субботник в сельском парке «Околица»

Акцию по уборке территории парка «Околица» поддержало более 70 сотрудников банка.

Субботник прошел в рамках экомарафона Томского отделения, утвержденного в рамках ESG-стратегии банка. За три часа участники акции собрали около 100 мешков мусора и прошлогодней листвы. Место для уборки было выбрано неслучайно – уже в ближайший четверг, 1 июня, здесь пройдет большой праздник «Фестиваль детства». Сбер выступил партнером детского праздника и организует площадку с различными активностями.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

«Подобные мероприятия — это неотъемлемая часть наших корпоративных традиций. Для нас важно, чтобы наши города становились чище и красивее, поэтому мы проводим такие экологические акции, высаживаем деревья, организуем в офисах и отделениях раздельный сбор отходов и так далее. Например, по итогам прошлого года благодаря нашим сотрудникам-волонтёрам в Томской области растёт 20 тысяч молодых сосен».