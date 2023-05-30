В Томске создали нейросеть для выявления скрытых кровопотерь у пациентов во время операции

Сотрудники научной лаборатории СибГМУ создали программу на основе нейросети, которая поможет в работе врачам-реаниматологам. Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники научной лаборатории СибГМУ создали программу на основе нейросети, которая поможет в работе врачам-реаниматологам. С помощью разработки медики смогут выявлять скрытые кровопотери у пациентов, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказали в университете, разработка представляет из себя нейросеть, которая обрабатывает данные с мониторов оборудования, которое отслеживает состояние пациентов при операции или в реанимации. Алгоритм искусственного интеллекта своевременно прогнозирует тяжелые состояния пациентов со скрытыми кровопотерями после операций или полученных травм.

С помощью этой разработки во время операций врачи-реаниматологи смогут лучше понимать, какую помощь оказать оперируемому.

«Скрытые кровопотери — это кровотечения, которые могут происходить в результате травм, операций или других медицинских процедур. Они не всегда видны невооруженным глазом и долго могут оставаться незамеченными даже опытными врачами, что может привести к серьезным осложнениям», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации факультетских клиник СибГМУ Андрей Диш.

Для выявления кровотечений нейросеть будет проводить непрерывный мониторинг артериального давления, частоты сердцебиения и уровня кислорода в крови. Искусственный интеллект способен определять, как меняется динамика ключевых показателей и замечать отклонения от нормы — еще до того, как клинические признаки обнаружит доктор.