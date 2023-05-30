Мужчина и женщина получили ожоги при пожаре в жилом доме в Томском районе

В Томском районе при пожаре пострадали два человека. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В деревне Нелюбино Томского района утром 29 мая загорелся жилой дом. При пожаре пострадали два человека — мужчина и женщина. Они получили ожоги, но от госпитализации отказались, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 8:42. Загорелся одноэтажный двухквартирный кирпичный дом, к которому была пристроена дощатая веранда с надворными постройками, дощатый гараж, шлакоблочная баня, кирпичная летняя кухня. В гараже стоял автомобиль УАЗ Хантер.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и надворные постройки.

При пожаре пострадал мужчина 1948 года рождения, он получил термический ожог предплечий, кистей и головы. Женщина 1947 года рождения получила термический ожог предплечий. От госпитализации отказались.

В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома по всей площади, сгорела обрешетка крыши веранды и гаража, бани. Частично обгорела обрешетка летней кухни. От огня пострадали стены веранды, гаража, внутри и снаружи. Обгорела вещная обстановка летней кухни.

Также сгорело ЛКП легкового автомобиля, выгорел моторный отсек, салон автомобиля, лопнуло остекление, сгорели шины. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.

Огонь был потушен в 10:14. Причина пожара устанавливается.